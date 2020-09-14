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"القوى العاملة": تعيين 339 شابًا بينهم 4 من ذوى القدرات ببنى سويف

11:01 ص الإثنين 14 سبتمبر 2020
"القوى العاملة": تعيين 339 شابًا بينهم 4 من ذوى القدرات ببنى سويف

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 339 عاملًا من مختلف المؤهلات، من بينهم 4 شباب من ذوي القدرات الخاصة بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2242 شابًا.

وتلقى وزير القوي العاملة، تقريرًا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضي استخرجت المديرية 387 شهادة قياس مستوى مهارة، و 364 كارنيه مزاولة حرفة، فضلاً عن التفتيش على 448 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، والتفتيش بنظام الدوري النهاري على 131 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تسجيل عدد 37 عاملًا غير منتظم جديد بالوحدة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة ذوى القدرات بنى سويف

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