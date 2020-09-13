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من 15 إلى 25%.. تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة للنشاط السكني

09:00 م الأحد 13 سبتمبر 2020
من 15 إلى 25%.. تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة للنشاط السكني

الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخفيض قيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تخفيض قيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة، يأتي في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان: "تبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، كالتالى، 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، و20 % بمدينة الشروق، و25 % بمدينتى بدر، و15 مايو، و15 % بمدينة الشيخ زايد، و20 % بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، و25 % بمدينة سفنكس الجديدة، و20 % بمدن (العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة".

وأضاف الوزير، أن نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى، تبلغ 25 %، بالمدن الجديدة التالية (السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة).

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظين، لاستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، طبقا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.​

عاصم الجزار التصالح في مخالفات البناء المدن الجديدة

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