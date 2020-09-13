حدث ليلاً| وزير الصحة مُستعدة لتجربة لقاح كورونا وأبرز أسماء مرشحة لخوض انتخابات مجلس النواب

إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي..،

"التراجع متواصل".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة.

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وزير الزراعة: الحفاظ على الأراضي الزراعية أصبح أمن قومي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة جادة وعازمة على أن لا يكون هناك حالة تعدى على الأراضى الزراعية مرة أخرى، مشيراً إلى أن القيادة السياسية دائماً ما توجه بالتوسع الأفقى وإنشاء المشروعات الكبرى، من أجل إحداث تنمية.

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السجيني: قانون التصالح تشريع لمنح المواطن محو قرار الإزالة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح يعتبر تشريع يمنح المواطن بموجبه محو قرار الإزالة وإزالة الحكم الصادر ضده، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل على المواطنين وما تم من تخفيض في أسعار التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيه كحد أدنى يمنح المواطنين فرصة للتصالح وتقنين أوضاعهم.

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مصادر برلمانية تكشف أبرز الأسماء المرشحة لخوض الدورة المقبلة من مجلس النواب

قالت مصادر برلمانية، إن عددًا من النواب الحاليين، يعتزمون خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي من المرتقب أن يمثل عددًا كبيرًا منهم ضمن "القائمة الوطنية".

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وزيرة الصحة: أنا وعدد من الشخصيات المهمة مستعدون لتجربة لقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك 135 لقاحًا دخلوا مرحلة التجارب السريرية، منهم 7 وصلوا إلى المرحلة الثالثة، لافتة إلى أن مصر مهتمة بلقاح أوكسفورد ولقاحين آخرين لشركة صينية.

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175 ألف حالة.. مسلسل التعدي على الأرض الزراعية بالقليوبية في 9 سنوات -صور

تعتبر محافظة القليوبية من بين الأكثر على مستوى الجمهورية في عدد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى التعدي على حرم النيل.

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وزيرة الصحة: تنسيق دائم مع وزير التعليم استعدادًا لعودة المدارس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تنسيق دائم مع وزير التربية والتعليم، استعدادًا لعودة المدارس، مؤكدةً أنه تم تحديد جميع الإرشادات التي من المقرر لها أن تتبع في ظل انتشار فيروس كورونا.

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"التنمية المحلية" تتوقع زيادة أعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء عقب تسهيلات الحكومة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية رفع تقريرًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس بشأن قيام 23 محافظة بتخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القرى وصل الحد اللأدنى للتصالح 50 جنيها، وهو ما يسهل عملية التصالح بين المخالف والدولة.

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مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لدعم متضرري السيول في السودان

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية.

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بومبيو: نشعر بالقلق بشأن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن أعمال التنقيب التركية في منطقة شرق البحر المتوسط، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي تحدث مع نظيره التركي وشددا على ضرورة حل الأزمة بالحوار.

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قفزة قياسية في إصابات "كورونا" عربياً: أكثر من 16 ألف حالة جديدة

سجّلت الدول العربية قفزة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المُستجدّ (كوفيد-19)، بعد تسجيل 16 ألفاً و293 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المُصابين إلى مليون و416 ألفاً و192 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيّات 25 ألفاً و949 حالة، حتى يوم 12 سبتمبر الجاري، وفق مؤشّر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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وزراة الداخلية السودانية: 106 وفيات و54 مصابا جراء الفيضان

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات، و 54 مصابا.

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بلومبرج: مساعدو ترامب يحاولون التدخل في تقارير كورونا

طلب المتحدث باسم وزارة الصحة الأمريكية مايكل كابوتو، ومساعدون آخرون بالوزارة، حق الاطلاع على تقارير كورونا الأسبوعية، التي تصدرها هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها واقتراح إدخال تغييرات عليها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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