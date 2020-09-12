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برلماني: الحكومة تتعامل بمرونة في التصالح بمخالفات البناء

09:42 م السبت 12 سبتمبر 2020
برلماني: الحكومة تتعامل بمرونة في التصالح بمخالفات البناء

مجلس النواب

(مصراوي)

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية، إن قانون التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التي تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة، والتي كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح في الريف، تؤكد جدية الدولة في الإصلاح، وردع كل صور البناء العشوائي في مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، مؤكدًا أن الشائعات التي روجت حول تطبيق القانون في البداية، هي التي عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن في الأساس وليس عقابًا له.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه رغم كل التحديات التي صاحبت القانون، إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة في التعاطي مع الأزمات التي أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة، وأيضًا تخفيض الأسعار وعدم المبالغة فيها بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدني بكل القري والريف في مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.

مجلس النواب مخالفات البناء الحكومة

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