بتوجيهات السيسي.. مصر تدعم متضرري السيول بالسودان عبر تكثيف رحلات الجسر الجوي



كتب- محمد سامي:

قال بيان رسمي صادر من القوات المسلحة، اليوم السبت، إن طائرتَي نقل أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهتَين إلى مطار الخرطوم، محملتَين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية؛ للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

يأتي ذلك في إطار مواصلة مصر تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم كل أوجه الدعم للشعب السودانى الشقيق فى محنته الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحته خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب المسؤولون في دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد في أصله جسرًا للمحبة والترابط التاريخي بين مصر والسودان.

يأتى ذلك انطلاقاً من دور مصر المحوري باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكل دول القارة السمراء؛ خصوصًا في أوقات المحن والأزمات .