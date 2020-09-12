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​​"الزراعة" تطلق برنامجًا إرشاديًا للنهوض بإنتاجية بنجر السكر في الإسكندرية والدقهلية

01:31 ص السبت 12 سبتمبر 2020
​​"الزراعة" تطلق برنامجًا إرشاديًا للنهوض بإنتاجية بنجر السكر في الإسكندرية والدقهلية

بنجر السكر

كتب- أحمد مسعد:

أطلق معهد بحوث المحاصيل السكرية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجه الإرشادي لمحصول بنجر السكر، من خلال دورتين تدريبيتين، في الإسكندرية والدقهلية، للمزارعين، والمهندسين الزراعيين والعاملين في المحطات البحثية بالمحافظتين، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

وقال الدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، إنه يتم خلال الدورة التدريبية التركيز على التوصيات الفنية والمعاملات القياسية لمحصول بنجر السكر، بداية من إعداد الأرض للزراعة حتى الحصاد والتوريد للمصانع.

وأشار مدير المعهد، إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الدورات والندوات الإرشادية، التي ينفذها المعهد، لدعم المزارعين في سبيل زيادة الإنتاجية من المحاصيل السكرية، باتباع أحدث النظم والممارسات الزراعية السليمة، وبالتالي زيادة دخل المزارع، بعد زيادة العائد من محصوله، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم ذلك البرنامج على كافة المحافظات التي تشتهر بزراعة المحصول.

بنجر السكر وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية الإسكندرية

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