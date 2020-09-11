مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الكهرباء لدول أوروبا بسعر مدعم

(مصراوي):

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله حول عزم الوزارة، بيع وتصدير الكهرباء لدول الأوروبية بسعر مدعم أقل من السعر المحلي.

وأضاف المركز أن الوزارة نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتصدير مصر الكهرباء لدول أوربية بسعر مدعم أقل من السعر المحلي، موضحة أنه لا توجد أي ربط كهربائي بين مصر وأي دولة أوروبية حتى الآن، مُشيرةً إلى أن تصدير مصر الكهرباء للخارج يأتي نتيجة امتلاكها احتياطيًّا ضخمًا من الطاقة بمختلف أنواعها -سواء الغاز أو الكهرباء أو الطاقة المتجددة- ما يسهم في زيادة الدخل القومي، وجعل مصر سوقًا جاذبًا للاستثمار في مجال الطاقة.



وفي سياق متصل، جار حاليًا الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، والذي سيجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 كيلو فولت بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات، ويعد المشروع أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبّية، ويحوّل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارّة الأوروبّية.



وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.