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الهيئة العليا للوفد تجدد الثقة في "أبو شقة" رئيسًا للحزب

09:26 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
الهيئة العليا للوفد تجدد الثقة في "أبو شقة" رئيسًا للحزب

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

جدد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، الثقة في المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤكدين أنه شخصية وطنية ويعمل من أجل مصلحة الوطن والوفد.

جاء ذلك خلال افتتاح القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب، اليوم الجمعة، على مساحة 700 متر، تتسع لـ 200 شخص استعدادًا لأن تكون هذه القاعة جاهزة لأي اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس النواب والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ أو أية اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ

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