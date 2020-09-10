القوى العاملة: تحصيل 811 ألف جنيه مستحقات عمال مصريين بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 193 ألفاً و296 ريالا سعوديا، ما يوازي 811 ألفاً و843 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال يوليو الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 40 منهم 25 فرصة عمل داخلية و15 عقدا وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أنه تم خلال الشهر تسوية 75 شكوى وديا، ومازال هناك شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام 38 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 3 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 35 استفساراً للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.