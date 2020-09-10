"الهجرة" تحذر من حساب فيسبوك تدعي صاحبته أنها من أعضاء مكتب الوزيرة
كتب- أسامة علي:
حذرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من التعامل مع أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي تدّعي صاحبته أنها من أعضاء مكتب وزيرة الهجرة، وتدعو المواطنين والمصريين بالخارج للمشاركة في محادثة سرية خاصة بوزيرة الهجرة، ثم تقوم بعد ذلك بسرقة الحساب الخاص بهم.
وأشارت مكرم، وفق بيان، إلى أنه هذه الدعوة وهمية، مؤكدة أنه تم إبلاغ الجهات الرسمية وتم بدء الإجراءات القانونية ضد صاحبة الحساب.
وطالبت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج بتوخي الحذر من أمثال هذه الحسابات والدعوات الوهمية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة لديها الكثير من قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها مع المصريين بالخارج سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما دون ذلك يجب توخي الحذر عند التعامل معه.
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