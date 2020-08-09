100% من الأساسي.. صرف 346 مليون جنيه للعاملين بالسياحة والنسيج

كتب- يوسف عفيفي:



أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة في صرف إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخرى، والتي تصل إلى 346 مليونا و806 آلاف جنيه، لنحو 299 ألفا و530 عاملا يعملون في 3393 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

وأشار الوزير، إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام) تم صرف 207 ملايين و657 ألف جنيه، لـ199 ألفا و924 عاملا يعملون في 3195 منشأة.

وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 40 مليونا و447 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد سعفان، أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.