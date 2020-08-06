نائب رئيس "الشعب الجمهوري": الرئيس ألهمني مبادرة "إعمار القرى الأكثر احتياجا"

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه بدأ العمل العام بعد ثورة يناير، وأسس مجموعة حديد المصريين في وقت كان الكل يخشى ضخ أمواله في السوق المصري، لعدم استقرار الأوضاع، إلا أنه كان يراهن على مستقبل مصر وربح الآن الرهان.

وأضاف «أبو هشيمة» خلال اللقاء التنظيمي الذي عقده في مسقط رأسه مركز سمسطا في محافظة بني سويف، مع أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف أنه يهتم منذ بداية عمله العام بالتنمية المجتمعية، المتمثلة في إطلاق عدد من المبادرات، والتي كان أهمها مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا.

وتابع «أبو هشيمة» قائلا إنه خلال مسيرته في مجال العمل المجتمعي، ركز على الصعيد الذي عانى لسنوات طويلة من الإهمال، مؤكدا أنه سار في هذا الطريق على نهج الرئيس السيسي الذي يعطي للصعيد أولوية كبرى.

وأضاف أبو هشيمة، أنه أسس في الصعيد وبالتحديد في محافظة بني سويف صرح صناعي بات مفخرة للاقتصاد المصري كله، نظرا لكونه أكبر مصنع ينتج حديد مستخدما تكنولوجيا صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أنه مهتم خلال الفترة المقبلة بمشروع سيغير من وجه محافظة بني سويف، وهو مشروع القرية المنتجة، ويعتمد هذا المشروع، على استغلال كل شبر في الزراعة والإنتاج، لافتًا إلى أن هذا المشروع ثبت نجاحه بقوة في بعض القرى بمحافظات وجه بحري، وسيجري تطبيقه بإذن الله في الصعيد.

وعن انتخابات مجلس الشيوخ، قال أبو هشيمة، إن خوضه الانتخابات عن محافظات بني سويف، هو عودة لمسقط رأسه وبلده التي يتشرف بالانتماء هو وعائلته لها، وإنه سيسعى بكل قوة خلال الفترة المقبلة لبحث مشاكل المحافظة والتواصل عبر الحزب وقواعده في مختلف مراكز المحافظة مع الجهات التنفيذية من أجل حلها.

وعلى هامش اللقاء التنظيمي، كرم أحمد أبو هشيمة الطالب أحمد السيد البرعي الأول على مستوى الجمهوري علمي علوم في الثانوية العامة، وابن مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، ووعده بدعمه خلال مسيرته التعليمية الجامعية.



حضر اللقاء التنظيمي السيد ثروت الداعوري أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف، والدكتور معتز عبد الفتاح أمين التثقيف السياسي بحزب الشعب الجمهوري، ومي أبو هشيمة أمين الإعلام بالحزب، وأحمد الألفي مساعد أمين التنظيم لشئون المحافظات بالحزب، وعدد من أعضاء هيئة المكتب لأمانة الحزب بمحافظة بني سويف.