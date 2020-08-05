"المهندسين" تتواصل مع نظيرتها اللبنانية للمساهمة في تقييم آثار الحادث وإعادة الأعمار

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اتصالا هاتفيا بالدكتور مهندس جاد ثابت، نقيب مهندسي لبنان، وأبلغه تعازيه في مصابي الحادث الأليم والتمنيات بسرعه تعافي المصابين.

وبادر ضاحي، وفق بيان، الأربعاء، بعرض خدمات نقابه المهندسين المصرية بكل قدراتها من استشاريين وخبراء ومكاتب استشارية لمعاونة الأشقاء اللبنانيين في تقييم آثار الحادث وفحص سلامة المنشآت المحيطة بالمرفأ وتقديم الحلول الهندسية والاستشارية والمقترحات العاجلة لإعادة الإعمار وكافة الخدمات اللازمة.

وقال نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين المصرية تضع كامل امكانياتها قيد طلب الأشقاء في لبنان.

وأعرب هاني ضاحي عن تضامنه الكامل مع نقابة المهندسين اللبنانية والشعب اللبناني معربا عن أن هذه الكارثة هزت وجدان الشعب المصري.

وتابع: لبنان بلدنا الثاني، ونحن جميعا يدا واحدة، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء.

وعبر نقيب المهندسين اللبنانيين، عن شكره وتقديره العميق لموقف نقابة المهندسين المصرية، مؤكدا علي استمرار التواصل للتشاور في الوضع الراهن وأي مستجدات.