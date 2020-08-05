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محافظ الجيزة يوجه بسرعة العمل في مراكز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

04:35 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
محافظ الجيزة يوجه بسرعة العمل في مراكز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أحمد راشد

القاهرة- أ ش أ:

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه وجَّه، اليوم الأربعاء، بالإسراع في معدلات العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، والتي تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، مع تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح على تلك المخالفات؛ لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم للمراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظامه وتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح.

وتابع راشد لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على انتظام انعقادها دورياً ، موجهاً لجنة البت في طلبات التصالح بحي العمرانية بسرعه البت في 297 طلبا مقدما من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وشدد محافظ الجيزة على مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقًا للقانون.

وحرص محافظ الجيزة، خلال تفقده المركز التكنولوجي بالعمرانية وبولاق الدكرور، على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على أي معوقات تواجهم، موجهًا بسرعة حلها.

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أحمد راشد مخالفات البناء

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