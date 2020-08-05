منظومة الشكاوى الحكومية ترصد شكوى "أسرة الخليفة".. و"التضامن" تحلها

كتب- محمد غايات:

تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بشكل فوري مع الاستغاثة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تم رصدها من خلال فريق العمل بالمنظومة؛ وتضمنت مقطع فيديو تناول مأساة إحدى الأسر التي تهدمت منازلها بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، حيث ناشدت إحدى السيدات في الفيديو الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيجاد مأوى لها ولولديها المعاقين، بعد أن أصبحوا يعيشون في الشارع إثر تهدم منزلهم.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: "فور توجيه موضوع الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعي، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة فحص الاستغاثة وتوفير الدعم اللازم للأسرة، وهو ما نفذه المختصون بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، من خلال بحث الشكوى وتم اتخاذ عدة إجراءات لرفع المعاناة عن هذه الأسرة المنكوبة، عن طريق قيام إدارة الخليفة بتوفير إقامة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات، بالإضافة إلى إعداد بحث موجه لمؤسسة التكافل الاجتماعي يصرف بموجبه مبلغ ٤٠٠ جنيه لمدة عام، كما أنه جار حاليا بحث الحالة بشأن مدى أحقية الأسرة في صرف الدعم النقدي المشروط من برنامج "تكافل وكرامة".

تأتي هذه الاستجابة ضمن الاستجابات السريعة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمستحقين من خلال ما يتم تسجيله، أو رصده من شكاوى واستغاثات على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.