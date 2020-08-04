السيسي يعزي لبنان في ضحايا انفجار العاصمة بيروت

كتب - محمود مصطفى:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، العزاء في ضحايا الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية "بيروت".

وقال السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، الثلاثاء، خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ودعا الرئيس السيسي، المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.