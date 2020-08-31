في أكثر من 20 لقاء تلفزيوني.. وزير السياحة والآثار يدعو العالم لزيارة مصر

القاهرة- (أ ش أ):

وجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، خلال تواجده بالعاصمة التشيكية براج ، الدعوة للعالم أجمع لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية المتفردة.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، إلى أن تلك الدعوة جاءت خلال إجرائه، على هامش افتتاحه الرسمي للمعرض الأثري "ملوك الشمس" بالتشيك، عددًا من اللقاءات الصحفية والإعلامية العالمية من بينها جريدة بليسك التشيكية، والراديو والتليفزيون الرسمي التشيكي، بالإضافة إلى لقاء مع قناة "CNN Premier"، ومايقرب من 20 لقاء تليفزيونيًا وصحفيًا.

وتحدث العناني، خلال تلك اللقاءات، عن معرض "ملوك الشمس" والقطع الأثرية الموجودة به التي تقدم للعالم لأول مرة في معرض مؤقت بالخارج، حيث أنها لم تغادر مصر من قبل، لافتًا إلى الأساليب التكنولوجية الحديثة التي تم تزويدها بالمتحف لإبهار الزائرين بالعرض المميز للقطع.

وأشاد الوزير بالحضور القوي الذي شهده افتتاح المعرض أمس، حيث حضره ما يقرب من 500 شخص من أهم شخصيات المجتمع التشيكي ورجال الأعمال، بالإضافة إلى حضور رفيع على المستوى الحكومي بالدولة في التشيك.

وأكد العناني أهمية المعارض الخارجية للآثار المصرية، وأهمية هذه المعارض حيث أنها تقدم للعالم لمحة عن الكنوز والمقتنيات التى تمتلكها مصر والتي تنتظرهم عند زيارتها مما يكون له بالغ الأثر في جذب السائحين إليها.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص في خطتها على دمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية، واتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية، في وادي النيل وفي صعيد مصر.

وأوضح أنه بجانب افتتاح متحف الآثار بمدينة الغردقة في فبراير الماضي كأول متحف للآثار في البحر الأحمر، فإنه سيتم افتتاح متحف للآثار أيضًا في مدينة شرم الشيخ قريبًا.

وأكد أنه لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد، فقد مدت الوزارة فترة مبادرة "صيف فى الصعيد" لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية فى صعيد مصر من خلال تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

واستعرض الوزير خلال هذه اللقاءات أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحى في مصر في ظل التحديات العالمية، مؤكدا جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال كافة السائحين وخاصة مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارا من يوليو الماضي.

ولفت إلى بدء عودة السياحة الثقافية اعتبارا من غد الثلاثاء، مستعرضا التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع، مؤكدا أن نجاح هذه الإجراءات عكسته المؤشرات الايجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة؛ حيث زار مدينتي شرم الشيخ والغردقة أكثر من 150 ألف سائح.