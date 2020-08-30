101 مليون.. "الأعلى للإعلام" يكشف عدد حسابات المصريين على مواقع التواصل حتى نهاية 2019

(مصراوي):

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدد الحسابات التي يمتلكها الشعب المصري على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي أرفقها المجلس الأعلى للإعلام في تقريره السنوي الثاني بشأن الحالة الإعلامية عن عام 2019.

وقال المصدر- الذي فضّل عدم ذكر اسمه- لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إنه حتى شهر ديسمبر 2019، بلغ عدد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نحو 101 مليون حساب، منها 44 مليون حساب على "فيس بوك" و35 مليون حساب على "يوتيوب" و22 مليون على "تويتر".

وأكد المصدر، أن المجلس الأعلى يتابع وسائل التواصل ضمن مهام اختصاصاته، وفي حال وصلته أي شكوى شخصية أو عامة بشأن مخالفات لصفحات على مواقع التواصل، يتم دراستها واتخاذ قرار بشأنها، حيث تصل العقوبات أحيانًا لحجب الصفحات، مثلما حدث في الصفحات التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، قرر حجب جميع الصفحات المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور وإخطار وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن المستشار عدلي منصور تواصل مع المجلس، وأكد أنه ليس له أي صفحة شخصية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل أن المجلس سيحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة، تمهيدًا لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.