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محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع "أبوزهرة" خلف الجهاز المركزي للمحاسبات

02:02 م الأحد 30 أغسطس 2020
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتوسعة شارع مصطفى أبوزهرة الواقع خلف الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يربط شارعي يوسف عباس والطيران، لمتابعة الأعمال التي تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة بعض المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النظافة والتشجير بالشارع.

محافظ القاهرة تطوير شارع أبوزهرة الجهاز المركزي للمحاسبات خالد عبدالعال

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