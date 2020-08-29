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مستشار الحكومة: منحة كاملة لـ"بائع الفريسكا" للدراسة في كلية طب الإسكندرية

09:28 م السبت 29 أغسطس 2020
مستشار الحكومة: منحة كاملة لـ"بائع الفريسكا" للدراسة في كلية طب الإسكندرية

هانى يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تواصل مع الشاب إبراهيم، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6 % في الثانوية العامة.

وأضاف يونس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك"، أن وزير التعليم العالي، وافق على منحة كاملة للشاب الذي اختار كلية طب جامعة الإسكندرية.

قال مصطفى حمادة، مدير إدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، إن الطالب إبراهيم عبد الناصر الذي انتشر مقطع فيديو له أثناء بيع الفريسكا على شاطئ البحر يعد نموذجًا ناجحًا لأوائل الثانوية العامة ويعطي للجميع الأمل في الكفاح والتحدي من أجل الوصول للنجاح.

جاء ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبيع الفريسكا على أحد الشواطئ ويؤكد على التحاقه بكلية الطب، بعد تفوقه بالثانوية العامة بمدرسة شهداء 25 يناير الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية.

أضاف "حمادة" في تصريح صحفي أن الطالب إبراهيم عبد الناصر راضي رجب، بطل مقطع الفيديو المتداول من أوائل الإدارة التعليمية في الثانوية العامة حصل على 408.5 درجة، ويعتبر من الطلاب المتفوقين والمتميزين داخل المدرسة.

وأشار إلى أن الطالب معروف بين أستاذته بأخلاقه ومثابرته، إذ حصل على درجة عالية في الثانوية العامة وصنف من أوائل المدرسة رغم ظروفه المعيشية الصعبة ما يؤكد أنه نموذج ناجح ويمثل إحدى قصص الكفاح والتحدي.

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هاني يونس مجلس الوزراء خالد عبدالغفار الإسكندرية وزارة التعليم العالي

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