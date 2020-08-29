مساعد رئيس حزب المؤتمر: أحلام المصريين تتحقق في عهد السيسي بمشروعات قومية عملاقة

كتب- مصراوي:

قال المهندس حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن أحلام المصريين في حياة كريمة وبيئة معيشية مناسبة، تتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها محافظات مصر المختلفة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لبن، اليوم السبت، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية شهدت انطلاقة جديدة بالمشروعات التي تم افتتاحها بعد سنوات من جهود تنموية مخلصة وصادقة من كل أجهزة الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولفت مساعد رئيس حزب المؤتمر إلى أن مشروع محور المحمودية يعد أحد أهم المشروعات القومية بالمحافظة، وكان حلمًا من الأحلام التي تعرقلت كثيرًا من أجل التطبيق، واليوم نجده مكتملًا بعد عامين من التنسيق والدراسة والعمل، والذي من شأنه تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مروري ومحور تنموي متكامل لجموع أهالي الإسكندرية، مضيفًا: "علينا أن ننظر إلى ماضي هذه المنطقة ونراها الآن؛ لنعرف الفرق الكبير الذي نحياه في ظل هذه المرحلة".



وفي السياق ذاته، أكد لبن أن الإيمان بالتكامل والاستدامة في التنمية مبدأ مهم يتحقق في كل الجهود التنموية في مصر، مضيفًا: "ومن ثم نري محور المحمودية إطار تنموي متكامل يلبي كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بالإسكندرية، وكذا خدمة التوسعات العمرانية الجديدة واستثمار الأرض المكتسبة من تغطية ترعة المحمودية في عمل مشروعات إسكان بجانب كل الخدمات الأخرى".



واختتم مساعد رئيس حزب المؤتمر حديثه بالتأكيد أن رسائل الرئيس السيسي بالافتتاح، جاءت في وقتها وعلينا مراعاة تطبيقها على أرض الواقع، خصوصا في ما يتعلق بملف التصالح بمخالفات البناء، الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع لإنجاحه، وأيضًا الوعي وعدم الانتباه إلى ما يروج من أكاذيب وشائعات من القنوات المسيئة التي لا تريد سوي النيل من الدولة المصرية وقيادتها.