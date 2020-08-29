وزير التعليم العالي يكشف حجم إنفاق المصريين على التعليم بالجامعات بالخارج

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن حجم إنفاق المصريين على التعليم في الجامعات بالخارج، موضحا أنه يقترب من 20 مليار جنيه سنويا.

وأوضح الوزير، في كلمته خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، أن هناك ما يقرب من 20 ألف طالب يسافر سنويًا لتلقي التعليم بالجامعات بالخارج.

وأشار إلى أن هذه الأموال تمثل عملة صعبة تخرج سنويًا من مصر، بالإضافة إلى العقول المصرية التي تتأثر بالمكان وترفض العودة مرة أخرى.

وبدأت صباح اليوم، فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من مشروعات القومية خاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.