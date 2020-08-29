77 مليون مستفيد.. مدبولي: مصر أكبر دولة تستورد القمح عالميًّا.. وسنقتحم هذا الملف



كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع التموين حظي باستثمارات 22 مليار جنيه في 115 مشروعًا بعيدًا عن دعم السلع والخبز من صوامع الغلال.



وأوضح مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، أن الحكومة أنفقت العام الماضي نحو 89 مليار جنيه على الخبز، لافتًا إلى استفادة نحو 77 مليون مواطن من دعم الدولة في السلع التموينية.



وأضاف رئيس الوزراء أن مصر ما زالت حتى الآن أكبر دولة تستورد القمح على مستوى العالم، متابعًا: سنعمل على اقتحام هذا الملف.



وتابع مدبولي: صومعة الغلال ببرج العرب قادرة على تخزين 90 ألف طن من القمح، ووصلنا إلى 65 مليار جنيه استثمارات في قطاع الطرق داخل القرى والمحافظات، ونحن نعمل بأقصى سرعة ممكنة، وكل هدفنا التسريع في المشروعات وأن تدخل هذه الطرق للخدمة.



بدأت اليوم السبت فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية خاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية.



وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.



كما يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وفقًا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.