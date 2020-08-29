لم يحدث نقص في أي سلعة.. السيسي يشكر وزير التموين على جهوده

كتب- محمد نصار:



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على جهوده خلال فترة توليه الوزارة منذ 3 سنوات.



وقال السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية رغم أزمة كورونا وكان من الطبيعي يحصل نقص زي أي دولة لكن جهد وزارة التموين خلال السنوات الـ3 الماضية في عهد الدكتور علي المصيلحي أدت إلى عدم حدوث أي نقص في أي سلعة أساسية أو التلاعب في الأسعار.



وتابع الرئيس السيسي: حصلت أزمة واحدة في أنابيب البوتاجاز قبل تولي الدكتور علي، ومن وقتها مفيش أي أزمة أو أي اختناق في أي سلعة، بنقول حجم المخزون المصري يكفي 6 أشهر وده حجم ضخم جدا دي أموال مركونة لتغطية 100 مليون مواطن.



وبدأت قبل قليل فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من مشروعات القومية خاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.