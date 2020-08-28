فرج عامر: محمود عزت مستودع معلومات الجماعة الإرهابية

(مصراوي):

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، ضربة قوية للتنظيم الإرهابي محليًا أو دوليًا.

وأشار عامر في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن عزت، كان يعد رأس التنظيم خارج السجون، ومتحكم فعلي في أنشطة الجماعة وتحركاتها محليًا ودوليًا الفترة الأخيرة، مثمنًا يقظة الأجهزة الأمنية وتمكنها من القبض عليه.

وأكد عامر: "محمود عزت مستودع معلومات عن الجماعة الإرهابية، وخاصة نشاطها المسلح، بما يعد كنزًا معلوماتيًا مهمًا للأجهزة الأمنية عن الجماعة الإرهابية وعناصرها ومخططاتها".

ولفت: "ما قامت به الأجهزة الأمنية، ضربة قوية لتماسك تنظيم الجماعة الإرهابية، وسيؤدي إلى مزيد من التداعي التنظيمي على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة مع الوضع في الاعتبار حالة الصراع المشتدة حاليًا داخل التنظيم".

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا أعلنت فيه القبض على محمود عزت، وأكدت أنه استمرارًا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.