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نعاه البابا تواضروس.. من هو القمص الراحل لوقا سيداروس؟

11:52 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
نعاه البابا تواضروس.. من هو القمص الراحل لوقا سيداروس؟

القمص الراحل لوقا سيداروس

كتب- مصراوي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص لوقا سيداروس، كاهن كنيسة مارجرجس سبورتنج سابقا، وكنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا أبرآم، تورانس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز ٨٠ عاما بعد قصاء نحو ٥٣ عاما في الكهنوت، حيث نعاه البابا تواضروس الثاني اليوم.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الكاهن الراحل على النحو التالي:

- الاسم.. كمال خلف سيداروس، ولد في ٣ مايو ١٩٤٠.

- حصل على بكالوريوس العلوم في عام ١٩٦٤.

- سيم كاهنًا يوم الجمعة ١٧ مارس ١٩٦٧ كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج، وذلك في دير الشهيد مارمينا العجايبي بمريوط، بيد المتنيح القديس البابا كيرلس السادس.

- نال درجة القمصية بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ٢٩ أكتوبر ١٩٨٩.

- شملته قرارات التحفُّظ الصادرة من الرئيس السادات في سبتمبر ١٩٨١، وكان ضمن المجموعة التي تم اعتقالها بسجن المرج.

- خدم بعدها بكنيسة مارمرقس القبطية الأرثوذكسية في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

- عانى في الشهور الأخيرة من مرض السرطان ولكنه كان مستمرًا حتى آخر نفس في الوعظ والتعليم والرعاية.

لوقا سيداروس البابا تواضروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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