"الطيران المدني" تقبل مؤشر السلامة بمطار شرم الشيخ الدولي

كتب- محمد عبيد:

عقد الاجتماع الدوري الربع سنوي للجنة سلامة المدرج بمطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأربعاء، بحضور كل مديري الهيئات بالمطار وعلى رأسهم الدكتور أحمد رشاد، رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات، والمهندس ياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ، والمهندسة سحر مصطفى، ممثل سلطة الطيران المدني.

ناقش الاجتماع مؤشرات سلامة المطار طبقا للإحصائيات التي ترتبط باستئناف تشغيل الحركة الجوية بالمطار، وتحديد مؤشر السلامة مع بعض مصادر الخطورة للوقائع والحوادث الجوية ووضع إجراءات السلامة المناسبة لكل مصدر خطورة بالمطار، والتصديق عليه من قبل سلطة الطيران المدني حيث تعطي الـ ICAO الأولوية للعمل في ثلاثة مجالات: سلامة الطيران، تحسين السلامة على المدرج، والتقلیل من عدد الحوادث في محیط المدرج والتقلیل من عدد حوادث فقدان السیطرة أثناء الرحلة"، وجميع هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق أولویة الخطة العالمیة الأساسیة المتمثلة في التقلیل باستمرار من معدل الحوادث.

وانتهت اللجنة إلى قبول مؤشر السلامة الخاص بمطار شرم الشيخ، مع وضع إجراءات سلامة وقائية لكل مصدر خطورة تمت مناقشته بالاجتماع، وذلك طبقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الـ "ICAO ".