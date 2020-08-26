الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر المحلية

كتب - أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار أزيد من المقرر في السوق السوداء.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، أسفر فحص الهيئة عن قيام كل من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، ومندوبا مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات بمحافظة دمياط بحجب منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية والامتناع عن بيعها للتجار بسعرها الرسمي، والاتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة بما يفيد البيع بالسعر الرسمي للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة.

وأشارت التحريات إلى تحقيقهم من جراء ذلك الإجراء لأرباح غير مشروعة بلغت حوالي ١٢ مليون جنيه خلال الـ 4 أشهر الماضية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية أمرت النيابة العامة باستدعائهم وسماع اقوالهم والتحفظ على المستندات والفواتير المصطنعة، وباشرت تحقيقاتها وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الوقائع ومراجعة الفواتير المصطنعة مع استمرار التحقيقات.

من ناحية أخرى، واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها خلال الفترة السابقة لكشف حالات الغش ومواجهة المتلاعبين وبالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري والوحدات المحلية بمحافظتي أسوان وبورسعيد، بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ومحطات الوقود، واسفرت الحملات المُكبرة عن التفتيش على ٢١٧ منشآه عاملة في مجال الأغذية وبعض الفنادق بمحافظة أسوان، حيث تم ضبط 18,5 طن أغذية ومأكولات متنوعة ولحوم وأسماك ودواجن ومنتجات ألبان، وطن من سوائل الزيوت والخل والعصائر، وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، كما تم تحرير ٢١٣ محضر جنحة صحية لعدد من المنشآت لعدم توافر اشتراطات النظافة العامة أو الشهادات الصحية للعاملين واتخاذ إجراءات الغلق لـ ١٨ منشأه لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومخالفة 34 منشآه أخرى لمزاولتها النشاط بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملات بمحافظة بورسعيد عن ضبط نصف طن لحوم مجمدة وارد الخارج منتهية الصلاحية، و 2 طن ارز وحلويات مغلفة، و١٦,٣ ألف علبة سجائر والف علبه لبن مُهربين من منافذ المحافظة.

وفى ضوء المعلومات الواردة بقيام أحد متعهدي النقل بغش البنزين أثناء نقله لمحطات الوقود بالمحافظة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورصد السيارة النقل وضبط حمولتها بحوالي ٣١ طن بنزين والتحفظ عليها، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات وإحالتها ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.