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"قومي حقوق الإنسان" يشيد بانضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته

12:52 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
"قومي حقوق الإنسان" يشيد بانضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته

محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أشاد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 204 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة في مدينة مابوتو عاصمة موزمبيق بتاريخ 11/7/2003.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاحد الماضي 22/8/2020 .

وأوضح رئيس المجلس، أن التصديق على هذه الاتفاقية يأتي استكمالا للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر في مكافحة الفساد.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الأفريقي في منع الفساد ومكافحته حيث أن الفساد من أخطر الظواهر السلبية التي تؤثر علي سلامة المجتمعات و يعوق التدفق الطبيعي للاستثمارات اللازمة للمساعدة في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

وأكد فايق على أهمية تعزيز كافة التدابير اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته بكل اشكاله معتبراً أن مكافحة الفساد ضرورة مجتمعية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشدد فايق على أهمية تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

محمد فايق المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأفريقي السيسي

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