وزيرة الصحة: دعم القيادة السياسية والقطاع الخاص ساعدنا على مواجهة جائحة كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن القيادة السياسية من أول يوم، لظهور لجائحة كورونا وهي تقدم كل الدعم والمساندة لنا، بداية من التأكد من إنهاء كافة الاستعدادات لمواجهة الأزمة، بخلاف الدعم المادي المستمر.

وأضافت زايد خلال كلمتها في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع فيسبوك، أنه تم تخصيص جزء كبيرة من الـ 100 مليار التي تم تخصيصها لمواجهة فيروس كوورنا، لدعم القطاع الصحي، بجانب العمل مع كل الوزارات لإدارة الأزمة بنجاح.

وأكدت وزيرة الصحة أن القطاع الخاص، و تبرعات رجال الأعمال خفف كثيرا من أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أن كل هذه المساعدة والتدعيمات جعلتنا نحدث الفارق، وساعدتنا على مواجهة الأزمة.