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القوى العاملة: السعودية تسمح بدخول هذه الفئات إلى أراضيها عبر 4 منافذ برية بشرط

01:00 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
القوى العاملة: السعودية تسمح بدخول هذه الفئات إلى أراضيها عبر 4 منافذ برية بشرط

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المملكة العربية السعودية، قررت السماح بدخول الأزواج، والزوجات، والأبناء، والعمالة المنزلية المرافقة، إلى أراضيها، عبر 4 منافذ برية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنه تقرر السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم، والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم)، عبر المنافذ البرية مع الأسرة المجاورة مباشرة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وتابع رجائي: وحددت ذلك بعدة خطوات تتم من خلال تقديم طلب قدوم المرافقين (غير السعوديين) عبر المنافذ البرية من خلال منصة "أبشر"، وذلك بالدخول على المنصة خدماتي، الخدمات العامة، الرسائل، الجوازات، طلب قدوم المرافقين، اختيار أحد منافذ القدوم: طلب قدوم المرافقين عبر منفذ الخفجي، والرقعي، أو جسر الملك فهد، أو البطحاء، ثم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة التي تثبت صلة القرابة.

وأكدت التعليمات للمرافقين غير السعوديين ضرورة إحضار شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية من فيروس كورونا ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة منافذ برية السعودية

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