وزير الأوقاف: الإمام الذي يدشن صفحة مزيفة على "فيسبوك" بلا دين أو خُلُق

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم إنهاء خدمة مفتش بالوزارة، الفترة الماضية، بسبب تدوين منشورات على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، لا تليق بالإمام أو أي عامل بالوزارة.

وأضاف خلال افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين من أبناء شمال سيناء، بأكاديمية الأوقاف بأكتوبر، الأحد، أن من يدشن صفحة مزيفة فهو بلا دين أو خلق أو وطنية، ولا يستحق أن يكون في الأوقاف، متابعا: "مهمتنا تعليم الناس الأخلاق وعلينا استخدام مهاراتها في البناء ونشر الأخلاق".

وأكد أن صفحة الإمام كمنبره، مشددا على التعامل بمنتهى الحسم مع من يخالف الأخلاقيات، سواء على المستوى العام أو المهني بالإساءة لزملائه في العمل أو الدعوة للهدم والعمل ضد رسالته أو بما يخالفها