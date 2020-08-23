أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

غدًا.. مصر للطيران تسير 23 رحلة دولية تقل 2500 راكب

03:01 م الأحد 23 أغسطس 2020
غدًا.. مصر للطيران تسير 23 رحلة دولية تقل 2500 راكب

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الاثنين، رحلاتها إلى 23 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين)، ورحلتين جويتين إلى (دبي، أبوظبي)، ورحلة استثنائية لكل من (الرياض وجدة)، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ) ورحلتين جويتين إلى (الغردقة) ورحلة داخلية واحدة إلى كل من (الأقصر وأسوان) بخلاف رحلتين شحن جوي.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران حركة الطيران عودة حركة الطيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

رسم 100 جنيه على التحويلات.. تعرف على موارد دعم "صندوق المشروعات التعليمية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:17 محطة ويربط جميع الخطوط.. ننشر تفاصيل الخط الخامس للمترو "مدينة نصر - الساحل"