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السياحة والآثار: مد فترة مبادرة "صيف في الصعيد" حتى 31 أكتوبر

11:52 م السبت 22 أغسطس 2020
السياحة والآثار: مد فترة مبادرة "صيف في الصعيد" حتى 31 أكتوبر

الدكتور خالد العناني

القاهرة- (أ ش أ):

وجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمد فترة مبادرة "صيف في الصعيد"، التي أطلقتها الوزارة في يونيو الماضي لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية في صعيد مصر، حتى 31 أكتوبر 2020، لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن المبادرة تمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد، وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 5% من سعر التذكرة الكاملة.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم القيام بأعمال تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة مع قياس درجة حرارة العاملين والزائرين، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.

وأضافت أنه تم وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر في الساعة للمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى، ومن 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أعلن، خلال اجتماعه اليوم السبت، مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء غرف المنشآت الفندقية والشركات السياحية، الضوابط الخاصة باستئناف أنشطة السياحة الثقافية في مصر بدء من أول سبتمبر المقبل، حيث سيتم فتح كافة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

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Asha
خالد العناني وزارة السياحة والآثار مبادرة صيف في الصعيد

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