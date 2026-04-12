كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة طفل لخشيته من إقدام والدته على الانتحار بإلقاء نفسها تحت القطار لعدم قيام والده بالإنفاق عليها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص أمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو ووالدته (مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية) وبسؤال والدته نفت إقدامها على الانتحار، وقررت بطلاقها من والد الطفل وسفره خارج البلاد وأنها قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية للحصول على مستحقاتها ، وتواصلها مع طليقها منذ أيام حيث قرر لها امتناعه عن دفع النفقة مقابل تنازلها عن القضايا التي أقامتها ضده.

وأضافت السيدة في أقوالها؛ أنها قامت على إثر ذلك بتصوير نجلها على النحو المشار إليه ونشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب التعاطف معها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.