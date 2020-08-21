الري: إزالة 690 حالة إزالة وتعد على نهر النيل في الأسبوع الثالث من أغسطس

كتب- أحمد مسعد:



تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، وتضمنت تنفيذ 277 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 629 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع 105 إزالات، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 487 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 37 إزالة على منافع الصرف.



وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ 105 إزالات خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2020 شملت 10 إزالات بمحافظة القاهرة و 25 إزالة بمحافظة الغربية و11 إزالة بمحافظة المنوفية و5 إزالات بمحافظة البحيرة و12 إزالة في كفرالشيخ و5 إزالات بمحافظة بني سويف و(9) إزالات بمحافظة المنيا و(11) إزالة بمحافظة أسيوط و(5) إزالات بمحافظة سوهاج و(9)إزالات بمحافظة قنا و(3)إزالات بمحافظة الأقصر ، ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 55393 حالة تعد.

ومن ناحيته، أوضح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع نفذ إزالة 487 مخالفة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 144357 إزالة.