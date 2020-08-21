ارتفاع الأسعار وأعمار المعتمرين.. 10 ملامح متوقعة لموسم العمرة الجديد في ظل أزمة كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، ملامح موسم العمرة الجديد، موضحًا أن قرار تشغيل العمرة مرهون بضوابط وقرارات السلطات السعودية.

وتوقع المصدر في تصريح خاصة لـ"مصراوي"، أن تختلف ضوابط الموسم الجديد عن المواسم السابقة نتيجة وباء كورونا المستجد، مؤكدًا أن مصر في انتظار الضوابط السعودية لتحديد الضوابط، التي تعمل شركات السياحة من خلالها لبرامج العمرة.

كما توقع أن تلقي إجراءات مواجهة فيروس كورونا بظلالها على الضوابط الجديدة في حال تنظيم العمرة، مثل:

1- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بشكل صارم بين الجانبين المصري والسعودي ومعاقبة المخالفين.

2- حدوث تغيرات وزيادات في أسعار العمرة حال استئناف الرحلات.

3- تحديد شرائح المعتمرين من خلال السن.

4- تحديد طبيعة حجم أعداد المعتمرين

5- الوضع الصحي للمعتمر، من خلال إجراء تحليل PCR قبل السفر بوقت معين.

6- التحليل يأتي للتأكد من خلو المعتمر من الإصابة بفيروس بكورونا.

7- تحديد طريقة طواف المعتمرين بشكل يحافظ على التباعد الاجتماعي خلال أداء مناسك العمرة.

8- تحديد عدد المعتمرين داخل الحرم الشريف.

9- تحديد عدد المعتمرين في المدينة المنورة.

10- تحديد عدد المعتمرين داخل الحرمين الشريفين.