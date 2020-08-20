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اليوم.. مصر للطيران تسير 36 رحلة دولية تقل 3500 راكب

05:30 ص الخميس 20 أغسطس 2020
اليوم.. مصر للطيران تسير 36 رحلة دولية تقل 3500 راكب

رحلات جوية

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 36 وجهة دولية تقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، فرانكفورت، لندن، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، نادچمينا، البحرين، نيويورك، جوانزو)، ورحلتين جويتين إلى (دبي وأبوظبي - ميلانو وبيروت)، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و3 رحلات داخلية إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلات استثنائية إلى كل من (لاجوس، نيروبي، الدمام، الرياض، الجزائر)، ورحلتين إلى جدة، بخلاف رحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3500 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

رحلات جوية شركة مصر للطيران الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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