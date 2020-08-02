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برلماني يدعو اتحادات المصريين بالخارج للحشد في انتخابات مجلس الشيوخ

10:28 م الأحد 02 أغسطس 2020
برلماني يدعو اتحادات المصريين بالخارج للحشد في انتخابات مجلس الشيوخ

جون طلعت

(مصراوي):

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر أن تبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، واجب وطني على جميع المصريين في الداخل والخارج.

وطالب النائب في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، بضرورة تفعيل دور اتحادات المصريين في الخارج لحث الجاليات على المشاركة بقوة في الانتخابات.

ودعا جون طلعت، إلى أهمية قيام الاتحادات بتسهيل الإجراءات أمام أبناء مصر في الخارج للوصول لأماكن التصويت، وتوفير المعلومات الكافية بشأن الانتخابات في كيفية التصويت والتفريق بين القوائم والفردي وكل ما يتعلق بعمليات الاقتراع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل أهمية كبيرة في الحياة السياسية لما سيتضمنه المجلس من كفاءات وخبرات في تخصصات مختلفة تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصر والمصريين.

جون طلعت انتخابات مجلس الشيوخ عيد الأضحى

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