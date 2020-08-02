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في ثالث أيام العيد.. إقبال المواطنين على المناطق الخضراء المحيطة بجامعة القاهرة

03:11 م الأحد 02 أغسطس 2020
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كتب - محمد عبدالناصر:
تصوير: نادر نبيل

شهد محيط جامعة القاهرة إقبال العديد من الأسر والمواطنين، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ورصدت عدسة مصراوي، تواجد المواطنين بالأماكن المفتوحة والمسطحات الخضراء المتواجدة في محيط جامعة القاهرة.

يأتي ذلك نتيجة لإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة، في ظل الإجراءات الاحترازية للحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد، منعًا لتفشي الفيروس.

عيد الأضحى الحدائق المتنزهات جامعة القاهرة

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