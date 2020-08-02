في ثالث أيام العيد.. إقبال المواطنين على المناطق الخضراء المحيطة بجامعة القاهرة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. بدء تسليم أول دفعة من شقق "سكن مصر" بـ6

الأوقاف: استمرار ذبح وتجهيز لحوم الأَضاحي لليوم الثالث على التوالي

كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير: نادر نبيل

شهد محيط جامعة القاهرة إقبال العديد من الأسر والمواطنين، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ورصدت عدسة مصراوي، تواجد المواطنين بالأماكن المفتوحة والمسطحات الخضراء المتواجدة في محيط جامعة القاهرة.

يأتي ذلك نتيجة لإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة، في ظل الإجراءات الاحترازية للحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد، منعًا لتفشي الفيروس.