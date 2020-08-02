في ثالث أيام العيد.. إقبال المواطنين على المناطق الخضراء المحيطة بجامعة القاهرة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب - محمد عبدالناصر:
تصوير: نادر نبيل
شهد محيط جامعة القاهرة إقبال العديد من الأسر والمواطنين، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
ورصدت عدسة مصراوي، تواجد المواطنين بالأماكن المفتوحة والمسطحات الخضراء المتواجدة في محيط جامعة القاهرة.
يأتي ذلك نتيجة لإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة، في ظل الإجراءات الاحترازية للحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد، منعًا لتفشي الفيروس.
الخبر التالى:تمويل يصل لـ 65 عاما.. شروط الحصول على شقق متوسطي الدخل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94316
عدد المصابين
-
41137
عدد المتعافين
-
4834
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17706580
عدد المصابين
-
11070439
عدد المتعافين
-
681090
عدد الوفيات
إعلان