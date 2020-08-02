ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء، ويستمر الطقس على هذا المعدل خلال الـ3 أيام المقبلة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف شاهين، لمصراوي، الأحد، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، ولكن هناك أحياناً نشاط محدود للرياح يقلل من إحساسنا بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتابع: "تصل درجات الحرارة على القاهرة بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة، وتسجل أيضًا على جنوب سيناء 39 درجة، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 40 و43 درجة".

وأشار إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون بين الساعة الواحدة ظهرا والثالثة عصرا.

وأوضح أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تبدا من الساعة الثالثة وحتى السابعة صباحا، لذلك ننصح بالقيادة خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية بعد السابعة صباحا.