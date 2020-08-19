حسين زين: فخورون باستضافة مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

استضافت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي العالمي، الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وأعرب حسين زين، عقب المؤتمر، عن السعادة والفخر بقرار اختيار مبنى ماسبيرو العريق للإعلان منه -لأول مرة- عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان لاستكمال البناء الديمقراطي في ظل ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه زين، التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على نجاح هذا العرس الديمقراطي بحيادية ونزاهة وشفافية تامة وبذلت الوطنية للانتخابات جهوداً رائعة سواء تنظيمية أو إجراءات احترازية مُحكمة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، وتزينت فعاليات الانتخابات بإقبال المصريين في الداخل والخارج للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري بما عكس الصورة الحضارية العريقة لمصر.

كما تقدم بخالص الشكر والتحية للزملاء بالوطنية للإعلام من كافة أطقم عمل التغطية الإعلامية لجميع مراحل العملية الانتخابية لما بذلوه من جهد متميز وبمهنية واحترافية والتزامهم بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الوطنية للانتخابات بمنتهى الشفافية والمصداقية، حيث لم ترصد لجنة الرصد أية ملاحظات على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خلال تنفيذ التغطية الإعلامية للانتخابات.

وتقدم حسين زين، بخالص التهنئة للأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.