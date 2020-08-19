مجلس نقابة المحامين يعقد اجتماعا برئاسة النقيب العام

كتب- مصراوي:

دعا رجائي عطية، نقيب المحامين، لاجتماع مجلس النقابة العامة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر النقابة بشارع رمسيس.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي أعدته هيئة المكتب في اجتماعها أمس الثلاثاء، وكان قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين، إقامة حفل تأبين للراحل عبدالعظيم المغربي، الأمين العام المساعد لدولة المقر.

وأوضح عطية في بيان له، أنه وبعد الاتفاق الذي جرى بين نقيب المحامين، والأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، تقرر إقامة حفل تأبين للراحل العظيم عبدالعظيم المغربي المحامي، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.