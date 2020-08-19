الإسكان: مد فترة التسجيل الإلكترونى وسداد المقدمات بـ"سكن مصر ودار مصر وجنة"

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تقرر مد فترة التسجيل الإلكترونى وسداد المقدمات، حتى يوم الخميس بعد المقبل الموافق 27/8/2020، لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة، يتم طرحها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك استجابة لطلبات المواطنين الراغبين فى الحجز، وإتاحة الفرصة لهم، حيث كان من المقرر غلق باب الحجز غدا الخميس 20/8/2020.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحجز الإلكتروني للوحدات المطروحة يبدأ بعد 10 أيام من غلق باب التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز، وذلك من يوم الأحد 6/9/2020 ، وحتى يوم الأحد 27/9/2020، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (cservices.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفتـرة بحيث تكون العبـرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافياً لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه يتم سداد نسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز، موضحة أنه حتى الآن، قام 3205 مواطنين بسداد مقدمات الحجز، و3788 قدموا طلبات الحجز على الموقع الإلكترونى للصندوق.

وأوضحت أن عدد الوحدات المطروحة بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، حيث يتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 - 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع "JANNA"، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد)، كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة).