​طفرة في أسواق الجملة قريبًا.. وزير التموين: تكلفة نقل المنتج تمثل 10 إلى 15% من سعره

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وجود مناطق لوجستية وتجارية سيعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات والسلع، وبالتالي يعمل على تخفيض أسعار السلع؛ خصوصًا أن تكلفة النقل تمثل من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائي للمستهلك.

وأضاف المصيلحي أن وجود مناطق لوجستية وتجارية يمثل البنية التحتية، وقريبًا ستكون هناك طفرة في أسواق الجملة، وأن كبرى الشركات الفرنسية والأوروبية تقوم بعمل دراسة لتطوير أسواق الجملة في مصر.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، المنطقة التجارية/ اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن والوجستيات، ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضًا مقر السجل التجاري بالمنطقة، كما تم افتتاح النادي الرياضي الاجتماعي كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/ اللوجستية.

ورافق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارة المنطقة التجارية/ اللوجستية، كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور كل من المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار، وشريف يونس العضو المنتدب للشركة، واللواء مهند أبو ليمون مدير شركة "داون تاون دلتا".