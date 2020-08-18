​التسليم بعد 36 شهرًا والعمارات بها أسانسير.. مواصفات وأماكن الطرح الجديد من شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بمناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، في مكاتب البريد.

وأضاف الصندوق، يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020، حيث يتم سداد 50 ألف جنيه جدية حجز.

وينشر "مصراوي" مواصفات شقق الطرح الجديد، وأماكن الوحدات داخل كل مدن الطرح، ومواعيد الاستلام والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد التسليم:

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي، ان تسليم وحدات المشروع سيتم بعد بعد 36 شهرا، حيث يجرى الآن سداد جدية الحجز وهى 50 ألف جنيه، ثم يتم سداد 12 قسط، بمعدل قسط وحد كل 3 أشهر، وبعد انتهاء سداد هذه الأقساط ستبدأ عمليات التسليم.

مواصفات الوحدات وأماكن تواجدها:

في مدينة بدر، تقع الوحدات شمال الحي الرابع منقطة 100 فدان، كتفة العمارات تتكون من دور أرضي و5 أدوار علوية، كل عمارة بها اسانسير وتتكون الغرفة من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ بمساحة تصل لـ120 متر.

- مدينة الغردفة، حيث تتواجد الوحدات في منطقة البداري، وكافة العمارات تتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، كما يوجد اسانسير في كل العمارات.

وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ بمساحة تصل إلى 103 و 110و 111 و119 متر.

- مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، تتراوح مساحات وحدات الدور الارضي بين 110 متر و112 متر، وفي الأدوار المتكررة 110 متر و116 متر، وفي الأدوار الأخيرة 110 متر و116 متر.

وتتكون كل عمارة من 4 أدوار متكررة ودور أرضي، بإجمالي 24 وحدة في كل عمارة كما يوجد بها اسانسير.

- وفي مدينتي شطا والزرقا في محافظة دمياط، تتكون كل عمارة من 4 أدوار أرض ودور أرضي، كما تراوح المساحات بين 111 متر و114 متر و105 متر.

وتتواجد الوحدا في مدينة شطا بحري مدينة الأثاث، وفي مدينة الزرقا قبلى ويحري مدينة المعلمين.

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