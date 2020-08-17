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"راضية عن نفسي".. الإعلامية قصواء الخلالي تحتفل بعيد ميلادها

07:03 م الإثنين 17 أغسطس 2020
"راضية عن نفسي".. الإعلامية قصواء الخلالي تحتفل بعيد ميلادها

قصواء الخلالي

(مصراوي):


احتفلت الإعلامية قصواء الخلالي، بعيد ميلادها وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وكتبت قصواء على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعيدة بكل تهنئة وصلت لي.. وأشكرهم من كل قلبي، وأشعر برضا كبير مما حققته في مشوار المهني حتى الآن".

وعملت قصواء، مذيعة ومراسلة لعدد من المحطات العربية والمحلية وقارئة نشرة سياسية ومقدمة برامج قصيرة، والتحقت بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، كأول إعلامية من بدو محافظة مطروح.

وقدمت نشرات الأخبار الرئيسية بالتليفزيون وبرامج سياسية وإخبارية بماسبيرو، وقدمت التوك شو الصباحي الشهير "صباح الخير يا مصر" لسنوات، والتوك شو السياسي المسائي اليومي "على اسم مصر" على شاشة التلفزيون المصري.

عملت مذيعة لإعلام رئاسة الجمهورية بالتلفزيون المصري، وقدمت تغطيات إخبارية وحوارية سياسية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقدمت التوك شو الصباحي الشهير "صباح دريم" على قناة دريم يوميًا.

قدمت قصواء برامج إذاعية كان أشهرها (قهوة المثقفين) على راديو مصر، ولها مقالات يومية وأسبوعية في عدد من الصحف المصرية والعربية والمجلات، وعملت كمحاضر في الإعلام الأمني بأكاديمية الشرطة والإعلام السياسي في عدد من الجامعات.

كما قدمت جلسات بمؤتمر الشباب، والعربية الثقافية، والمؤتمرات الدولية مثل موسوعة جينيس، وتقدم حاليًا التوك شو الثقافي الأول من نوعه (المساء مع قصواء) والذي حقق نجاحات متتالية.

لها مجموعات قصصية ونشرت أولى رواياتها (عذراء المونتسيرات) منذ فترة، وأعلنت منذ أيام صدور كتاب آخر قريبًا.

قصواء الخلالي فيسبوك فلاديمير بوتين برنامج المساء مع قصواء

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