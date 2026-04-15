اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن حرب إيران قريبة جدا من نهايتها، في ظل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مضى منهما أسبوع.

وأوضح ترامب لشبكة "فوكس بزنس" في مقابلة ستبث كاملة صباح الأربعاء: "أعتقد أنها قريبة من الانتهاء نعم أراها قريبة جدا من الانتهاء"، مؤكدا أيضا أن "الولايات المتحدة لم تنته بعد".

وتتزامن تصريحات ترامب مع توقعات باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، الخميس، بعد فشل مفاوضات السبت في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل تام.

وفرض ترامب حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، الإثنين، مما يمثل تصعيدا جديدا للصراع، بعد موافقة الولايات المتحدة على وقف قصف إيران الأسبوع الماضي.

قال ترامب خلال تصريحاته: "لو انسحبت الآن لاستغرق الأمر 20 عاما لإعادة بناء ذلك البلد لم ننته بعد سنرى ما سيحدث أعتقد أنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".

وبرر الرئيس الأمريكي دخوله الحرب، بالقول: "إن ذلك كان ضروريا لنزع سلاح إيران النووي".

وقال: "كان علي تغيير المسار، لأنه لو لم أفعل ذلك لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا الآن ولو كان لديهم سلاح نووي لكنت ستنادي الجميع هناك بـسيدي، وهذا ما لا نريده".

وأجرى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبار مسؤولي البيت الأبيض مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين في باكستان، السبت، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم يذكر، وفقا لسكاي نيوز.