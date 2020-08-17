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‎حالة ترقب بالبرلمان قبل مناقشة قانون تقسيم الدوائر

01:57 م الإثنين 17 أغسطس 2020
‎حالة ترقب بالبرلمان قبل مناقشة قانون تقسيم الدوائر

مجلس النواب

مصراوي

تسود حالة من الترقب أجواء الجلسة العامة لنواب البرلمان اليوم، حيث ينشغل النواب بأجندة يتصدرها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك ضمن جدول أعمال لعدد من مشروعات القوانين الهامة.

ويأتي في مقدمة جدول أعمال المجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عليه .

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون.

ووفقا القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.‎

مجلس النواب مناقشة قانون تقسيم الدوائر عبدالهادي القصبي

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