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أول تعليق من التلفزيون على أزمة بث مباراة "بيراميدز وطلائع الجيش"

09:14 م الأحد 16 أغسطس 2020
أول تعليق من التلفزيون على أزمة بث مباراة "بيراميدز وطلائع الجيش"

ماسبيرو

(مصراوي):

قال المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الثانية، إنه يجري حاليًا التواصل مع مخرج مباراة "بيراميدز وطلائع الجيش"، وأيضًا رئيس وحدة البث الخارجي، لمعرفة سبب المشكلة التي حدثت في صورة المباراة خلال شوطها الأول.

وأوضح مبارك لـ"مصراوي"، أنه سيتم الاستماع لتقرير مهندس الوحدة عقب انتهاء المباراة لمعرفة سبب هذا العطل، إلا أنه يجري حاليًا التواصل مع مشرف الوحدة ومسؤولي البث لبحث إمكانية حل الأزمة خلال الشوط الثاني وتدارك الأمر.

وحدثت أزمة في بث مباراة بيراميدز وطلائع الجيش التي تقام حاليًا، حيث انقطعت شارة البث قبل أن عادت مجددًا، فضلًا عن بطء الصورة أحيانًا، بالإضافة إلى المشكلات التقنية.

بيراميدز طلائع الجيش ماسبيرو البث الخارجي

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